ان ار تي ينشر اسماء المرشحين الفائزين في الانبار

2021/10/11 | 18:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع NRT عربية، اليوم الاثنين، أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية بمحافظة الانبار:-

النتائج الأولية للانتخابات النيابية في محافظة الأنبار

الدائرة الأولى

- محمد ريكان الحلبوسي

- مصطفى احمدعرسان مشوط

- يحيى غازي عبد اللطيف

- سميعة محمد خليفة غلاب

الدائرة الثانية

- علي فرحان حميد

- اكرم عبد مخلف

-فهد مشعان تركي

- ابتسام محمد درب

الدائرة الثالثة

- هيبت حمد عباس عبد الجبار

- سالم مطر عبد حسن

- نهلة جبار خليفة

- الدائرة الرابعة

عادل خميس عبد اللطيف

احمد رشيد خلف

اسماء اسامة عبد الرحمن

يونس صعب نجم بطي

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