2021/10/11 | 18:47 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد
ظهرت المقالة قوائم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوائم. نتائج الانتخابات في بغداد – الكرخ) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظهرت المقالة قوائم.
نتائج الانتخابات في بغداد – الكرخ أولاً على النور نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوائم. نتائج الانتخابات في بغداد – الكرخ) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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