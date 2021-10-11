قوائم. نتائج الانتخابات في بغداد – الكرخ

2021/10/11 | 18:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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نتائج الانتخابات في بغداد – الكرخ أولاً على النور نيوز.

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