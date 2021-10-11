مستشار الكاظمي يوضح حقيقة زيارة قاآني إلى العراق

2021/10/11 | 18:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، الاثنين، عدم زيارة أي مسؤول اجنبي للعراق خلال ال48 ساعة الماضية.وذكر عباس في تدوينة، اطلع عليها “النور نيوز”، توضيح: لم يشهد العراق خلال ال 48 ساعة الماضية اي زيارة رسمية لاي مسؤول اجنبي”.

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