2021/10/11 | 18:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدائرة الأولىأسعد منعم عبد الكاظم حنان سعيد الفتلاويحيدر محمد كاظمياسر اسكندر جوادالدائرة الثانيةنداء حسن ماضيمصطفى خليل نصيفصادق مدلول حمدامير كامل محمد أحمد فواز مطلكالدائرة الثالثة حسين السعبري علي تركي ثائر الجبوري سها باسم عبد الامير الدائرة الرابعة سلام الشمري عدنان فيحان ثامر ثيبان مها الجنابيياسر هاشم الحسيني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ان ار تي ينشر اسماء المرشحين الفائزين في بابل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ان ار تي ينشر اسماء المرشحين الفائزين في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).