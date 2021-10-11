نتائج الانتخابات الأولية في محافظة ذي قار

2021/10/11 | 18:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) نتائج الانتخابات النيابية في محافظة ذي قار.الدائرة الأولى علاء الركابي أميرة العتابي محمود شاكر الدائرة الثانية داود عيدان غايب فيصل داخل راضي مروه رحيم عطيةالدائرة الثالثة كاظم موسى عادل حاشوش عمار مجيد ابتسام عواد حميدي الدائرة الرابعة نيسان عبد الرضا حسين نعمه وحيل حيدر كريم محمد ياس خضير جويد علا الناشي الدائرة الخامسة فلاح حسن عارف عبد علي غسان هاشمهدى ثامر

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