النتائج الأولية للانتخابات في البصرة

2021/10/11 | 19:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة النبأ النتائج الأولية للانتخابات النيابية في محافظة البصرة.

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