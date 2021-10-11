غوتيريش للأطراف العراقية: أسرعوا بتشكيل الحكومة بأقرب وقت

2021/10/11 | 19:09 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، جميع الأطراف المعنية على احترام الجدول الزمني للعملية الانتخابية في العراق.

ونقل حساب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على تويتر عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام قوله، إن غوتيريش دعا كل الأطراف المعنية للتحلي بالصبر بينما تعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إعداد جداول النتائج.

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كما أضاف البيان أن غوتيريش حث الأطراف العراقية على إكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة في "أقرب وقت ممكن".

10 محافظات فقط

في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم، صدور النتائج الأولية للانتخابات النيابية العامة في 10 محافظات فقط، على أن تصدر البقية مساء.

وقال رئيس مجلس المفوضين، جليل عدنان، في مؤتمر صحافي إن "المفوضية عرضت نتائج الانتخابات الأولية في كل من محافظة ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وأربيل".

من مراكز الاقتراع في بغداد - فرانس برس

كما أوضح أن "الإعلان تم عبر شاشات عرض وضمن الموقع الإلكتروني للمفوضية".

إلى ذلك، أضاف أن "النتائج الأولية كاملة ستعلن مساء اليوم"، مبيناً أنها "ستعرض على 24 شاشة في بغداد وجميع المحافظات العراقية، كما ستنشر أيضا على الموقع الإلكتروني للمفوضية".

الصناديق الإشكالية

إلا أنه أوضح أن "هذه النتائج أولية، وتعتمد على ما وصل إلى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة".

أما في ما يتعلق بصناديق الاقتراع التي حصلت حولها بعض الإشكاليات، فقال إنها ستنقل صباح الثلاثاء إلى المكتب الوطني.

وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق اليوم أن نسبة المشاركة الأولية بلغت41%، لافتة إلا أن تلك النسبة تفاوتت بين بعض المحافظات.



كما أضافت أن عدد المصوتين بلغ 9 ملايين و77 ألف شخص، في حين بلغ عدد الشكاوى 58.

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