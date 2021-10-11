الشمري:العملية الانتخابية جرت بسلاسة عالية

2021/10/11 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري ان العملية الانتخابية جرت بسلاسة عالية.وقال الشمري في مؤتمر صحفي :"ان خطة تامين العملية الانتخابية شهدت مرونة عالية , مضيفا انه تم القبض على 200 مخالف للعملية الانتخابية ./انتهى2

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