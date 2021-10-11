خلف : عدد الناخبين الكلي في التصويت العام بلغ 9 ملايين و77 الف مصوت

2021/10/11 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن رئيس مجلس مفوضية الانتخابات القاضي جليل خلف ان عدد الناخبين الكلي في التصويت العامبلغ 9 ملايين و77 الف مصوت.وقال في مؤتمر صحفي ان عدد الشكاوى بلغ 25 شكوى مبينا انه لاتوجد شكاوى حمراء حاليا.واضاف :"ابتداء من يوم غد ستتلقى المفوضية الطعون الانتخابية ولمدة 3 أيام.واوضح ان عدد شكاوى الاقتراع العام بلغ 94.من جانبه قال الفريق الركن عبد الامير الشمرب رئيس اللجنة الامنية العليا ان جميع القطعات والوحدات المشتركة في تامين الانتخابات وحدات فعالة على مدار الساعة وحتى الان لحين عودة جميع الصناديق الى مركز المفوضية في بغدادواضاف : لدينا تقييم واضح لكل محافظة ودوائرها حيث أعدت خطة مرنة رافقتها ممارسات أمنية بالتنسيق مع الأجهزة الاستخبارية كافة والمواطنين./انتهى5

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