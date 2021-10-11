2021/10/11 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | النتائج الأولية للانتخابات النيابية في محافظة الأنبار:

– النتائج الأولية للدائرة الأولى في محافظة #الأنبار: محمد ريكان الحلبوسي/ مصطفى احمدعرسان مشوط / يحيى غازي عبد اللطيف / سميعة محمد خليفة غلاب– النتائج الأولية للدائرة الثانية في محافظة #الأنبار: علي فرحان حميد / اكرم عبد مخلف / فهد مشعان تركي / ابتسام محمد درب– النتائج الأولية للدائرة الثالثة في محافظة #الأنبار: هيبت حمد عباس عبد الجبار / سالم مطر عبد حسن/ نهلة جبار خليفة– النتائج الأولية للدائرة الرابعة في محافظة #الأنبار: عادل خميس عبد اللطيف / احمد رشيد خلف / اسماء اسامة عبد الرحمن / يونس صعب نجم بطي

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