وكالة نون الخبرية تنشر نتائج انتخابات محافظة بغداد

2021/10/11 | 19:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية النتائج

الأولية للانتخابات في محافظة بغداد:

يتبع ..

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