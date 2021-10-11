2021/10/11 | 19:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية النتائج

الأولية للانتخابات النيابية في محافظة

السليمانية:

الدائرة الأولى/

- ريبوار عبد الرحمن

- يادكار محمود نصر الله

- نرمين معروف

- دارة حمه احمد

الدائرة الثانية/

- بدرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة نون الخبرية تنشر نتائج انتخابات محافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة نون الخبرية تنشر نتائج انتخابات محافظة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).