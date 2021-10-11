بغداد اليوم تنشر نتائج انتخابات السليمانية

2021/10/11 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، نتائج الانتخابات النيابية الأولية، في محافظة السليمانية، التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

الدائرة الأولى

- ريبوار عبد الرحمن

- يادكار محمود نصر الله

- نرمين معروف

- دارة حمه احمد

الدائرة الثانية

- بدرية ابراهيم رشيد

- بريار رشيد شريف

- ئاسو فريدون علي

الدائرة الثالثة

- جرو حمه شريف

- مثنى امين نادر

- ئاريان عزيز احمد

الدائرة الرابعة

- سروة عبد الواحد قادر

- سوران عمر سعيد

- غريب احمد مصطفى

- بدرية حسين عزيز

الدائرة الخامسة

- موفق حسين قادر

- شوان محمد رستم

- سروة محمد رشيد

- رزكار محمد كريم

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