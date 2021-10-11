أزمة الطاقة ترفع أسعار النفط بأولى جلسات الأسبوع.. و

2021/10/11 | 19:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين -أولى جلسات الأسبوع- مع استمرار ظهور أزمة للطاقة مع الطلب المتزايد في الأفق.وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي خلال التعاملات بنسبة 1.8 بالمائة، ليكسب 1.47 دولار، مسجلاً …

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