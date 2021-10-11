2021/10/11 | 19:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسهم شركة الطاقة والمياه السعودية "أكوا باور"ارتفاعاً بالحد الاقصى بنسبة 30% في أول يوم تداول لها في سوق الأسهم السعودية "تداول".

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