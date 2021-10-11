2021/10/11 | 19:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن عبدالأمير الشمري، الاثنين، اعتقال أكثر من 200 مخالفا للقانون أمس.

وقال الشمري، في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT عربية اليوم، (11 تشرين الاول 2021)، ان "الانتخابات لاول مرة تجري بدون حضر تجوال، وجميع القطاعات كانت تعمل ليلا ونهارا بمختلف صنوفها ولا زالوا في الواجب لغاية اللحظة".

وأضافن "استمعنا الى المشهد الانتخابي في جميع المحافظات، وكان هناك تعاونا مع اقليم كوردستان".

وأكد انه لم نشهد اي خروقات امنية، وتم القاء القبض على اكثر 200 مخالفا للقوانين خلال امس".

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية الانتخابات: اعتقال أكثر من 200 مخالفا للقانون أمس) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمنية الانتخابات: اعتقال أكثر من 200 مخالفا للقانون أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).