النتائج الأولية في محافظة نينوى

2021/10/11 | 19:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) النتائج الاولية في محافظة نينوى.الدائرة الأولىاخلاص صباح خضر حسين الدليميطعمه عبدالله حمادي حنظل اللهيبياحلام رمضان فتاح اسماعيل الكاكئيالدائرة الثانيةشريف سليمان علي بلنك الباستكيكافين سعيد محمد احمد كلي رومانيشيروان جمال خضر خالد الدوبردانيالدائرة الثالثةمحما خليل قاسم حسنفيان دخيل سعيد خضرماجد خلف حمو مسطوالدائرة الرابعةمحمد فرمان شاهر سلمان الجبوريابراهيم محمد قبو هسام ال عثماننايف مكيف شنان دباس الشمريالدائرة الخامسةفلاح حسن زيدان خلف اللهيبيعبدالرحيم جاسم محمد مطلك محمدالمطلكمنصور مرعيد عطيه حمد الجبوريالدائرة السادسةثابت محمدسعيد رضا خضر بشاروطبان جميل منصور عبدالعزيز الجبوريخالد سلطان هاشم احمد الطائيالدائرة السابعةمزاحم قاسم حمو احمد الخياطمنتهى عبدالوهاب فاضل عباس الفاضللقمان نجم احمد نجم الرشيديالدائرة الثامنةيوسف فرج محمد عبدالله السبعاويجميل عبد محمود سباك مطاوحيلطيف مصطفى احمد حسن الورشان

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