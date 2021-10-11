2021/10/11 | 19:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بياناً بشأن الانتخابات النيابية، فيما أكدت دعمها الكامل لحكومة العراق وشعبه.واثنى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، على “نساء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اعلان نتائج الانتخابات..



الامم المتحدة تؤكد التزامها بدعم العراق المركز الخبري الوطني.

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