مفوضية الانتخابات: نتائج العد والفرز الإلكتروني طابقت اليدوي بنسبة مئة بالمئة

2021/10/11 | 19:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، عدم تصنيف أية شكوى حمراء لغاية الآن خلال التصويتين الخاص والعام.وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي، إنه “لم تصنف أية شكوى حمراء لغاية الآن”، مبينا أنه “سنتلقى الطعون خلال ثلاثة أيام”.وأضاف أن “نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للإلكتروني في التصويتين الخاص والعام”، […]

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