الكتلة الصدرية تحصل على 73 مقعداً في عموم العراق

2021/10/11 | 19:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بغداد 28 البصرة 9 ذي قار 8 بابل 2 العمارة 7 واسط 5 النجف 5 كربلاء 4 الديوانية 3 السماوة 2 ———— المجموع: الكتلة الصدرية 73

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