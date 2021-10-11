شاهد بالفيديو.. واشنطن تخطط لتحركات العراق ضدها | رأس السطر

2021/10/11 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I_v_6G8KJKA

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