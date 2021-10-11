2021/10/11 | 19:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mLALYVUWVFg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المفوضية تعلن نتائج الانتخابات التشريعية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المفوضية تعلن نتائج الانتخابات التشريعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).