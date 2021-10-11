هجوم أم دبلوماسية؟ استطلاع يكشف مواقف الإسرائيليين لمواجهة الخطر الإيراني

2021/10/11 | 19:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى 51 في المئة من اليهود الإسرائيليين أن "العمل العسكري أفضل من الدبلوماسية" في المراحل الأولى من برنامج إيران النووي، وفق استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة هآرتس.

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