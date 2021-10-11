القبض على متهمين و بحوزتهما ٥٠ قطعة اثرية في بغداد

2021/10/11 | 19:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على متهمين بحوزتهما ٥٠ قطعة اثرية في بغداد.وذكرت الخلية في بيان:" ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها الأمنية لمتابعة الخارجين عن القانون وملاحقة منفذي الجريمة المنظمة، بهدف حفاظ على التراث العراقي، وبعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت خلالها وكالة الاستخبارات من القاء القبض على متهمين يستقلان عجلة يقومان بالمتاجرة بالقطع الأثرية في مدينة الكاظمية المقدسة وبحوزتهما خمسين قطعة اثرية واختام اسطوانية ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصوليا لإكمال أوراقهما التحقيقية"./انتهى7

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