رئيس بعثة الجامعة العربية: عملية الاقتراع اتسمت بالسلاسة ودخول الناخبين بشكل منتظم

2021/10/11 | 19:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس بعثة الجامعة لمراقبة الانتخابات العراقية سعيد ابو علي ان عملية الاقتراع اتسمت بالسلاسة ودخول الناخبين بشكل منتظم .وقال ابوعلي في مؤتمر صحفي: ان " عملية تسجيل الناخبين في العراقجرت وفقا للاطار القانوني ,مضيفا ان فترة تسجيل المرشحين للانتخابات كانت كافية , مشيرا الى ان فترة الحملات الانتخابية استمرت لاكثر من ثلاثة شهور وهي كافية .واضاف :"رصدنا التامين الكامل للمراكز الانتخابية في العراق ونثمن دور القوات الامنية ".وتابع :"لاحظنا تواجد للمراقبين المحليين والدوليين خلال العملية الانتخابية ,مضيفا ان البعثة سجلت اقبالا ملحوظا في التصويت الخاص وتفاوتا بالاقتراع العام ".واكد ان , محطات التصويت اغلقت في الساعة السادسة وفق القانون "./انتهى2

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