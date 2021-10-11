قبل مباراة الإمارات.. أدفوكات: سنقاتل لخطف بطاقة المونديال

2021/10/11 | 19:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدّدَ مدربُ منتخبنا الوطنيّ لكرة

القدم، الهولندي ديك ادفوكات، على

أهميةِ الفوز على منتخبِ الإمارات في

المباراةِ التي تقام يوم غدٍ الثلاثاء

ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعةِ

الأولى للتصفياتِ الآسيوي

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