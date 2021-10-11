وكالة نون الخبرية تنشر نتائج انتخابات كافة المحافظات العراقية

2021/10/11 | 19:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، النتائج

المعلنة اليوم الاثنين للانتخابات

التشريعية التي جرت أمس الأحد في جميع

محافظات البلاد.

وبالإمكان الاطلاع على النتائج من خلال

هذا الرابط:

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