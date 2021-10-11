بسبب نتائج الانتخابات.. الإطار التنسيقي للقوى الشيعية يدعو لاجتماع طارئ

2021/10/11 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا الاطار التنسيقي للقوى الشيعية، اليوم الاثنين، إلى اجتماع طارئ بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي اقيمت يوم امس الاحد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة.

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