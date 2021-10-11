بغداد اليوم تنشر عدد مقاعد ائتلاف دولة القانون

2021/10/11 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، عدد مقاعد ائتلاف دولة القانون، في الانتخابات النيابية، التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.1....



عالية نصيف2....



انتصار الغريباوي3....



حسين علي مردان 4....



مهند الخزرجي 5....



محمد الصيهود 6....



ضرغام المالكي 7...



محمود السلامي8...



حسين البطاط9 ....خديجة10 ....محمد حسن11...



داخل12....



عقيل الفتلاوي13....



باقر الساعدي14...



احمد الكناني15...



احمد صلال16 ....جواد البولاني17...



النايلي18...



بهاء النوري19 ....جاسم العلوي20...



ياسر المالكي 21...



فراس مسلماوي22 ...سردي المحياوي23...



محمد الرميثي24...



عارف الحمامي25 ...ثائر مخيف الكتاب 26 ...احمد الفواز27....



حنان الفتلاوي28 ...وليد الشريفي29...



ليلى التميمي30...



جواد الغزالي31...



علاء سكر32 ...عطوان العطواني33 ...موحان الساعدي34 ...علي يوسف35...



علي فيصل الفياض

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