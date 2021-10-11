2021/10/11 | 20:02 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شريط الاخبار

الأثنين 11 أكتوبر 2021 | 07:56 مساءً | عدد القراءات : 12

الكشف عن قائمة ابرز الخاسرين في الانتخابات النيابية

اوضحت الارقام الصادرة عن نتائج مفوضية الانتخابات، وجود قيادات بارزة خسرت في السباق الانتخابي.

وجاء ابرز الخاسرين بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية:

1.عبدالحسين عبطان

2.عدنان الزرفي

3.هيثم الجبوري

4.سليم الجبوري

5.محمد الكربولي

6.اسامة النجيفي

7.الا طالباني

8.بهاء الاعرجي

9.محمد صاحب الدراجي

10.خالد العبيدي

11.كاطع نجمان الركابي

12.اراس حبيب

13.خلف عبد الصمد

14.ظافر العاني

15.سلمان الجميلي

16.صلاح الجبوري

17.كاطع نجمان الركابي

18.عبدالامير التعييان

19.سارة اياد علاوي

20.انسجام الغراوي

21.قاسم الفهداوي

22.قتيبة الجبوري

23.رشيد العزاوي

24.مزاحم التميمي

25.جاسم البخاتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن قائمة ابرز الخاسرين في الانتخابات النيابية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن قائمة ابرز الخاسرين في الانتخابات النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).