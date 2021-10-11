نتائج الانتخابات في البصرة

2021/10/11 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة الفائزون في الدائرة الاولى في البصرة: الدائرة مكونة من 5 مقاعد ١- اسعد العيداني ٢- حسين طالب ٣- مصطفى سند ٤- فالح الخزعلي ٥- حنان البوسليمي الفائزون في الدائرة الثانية في البصرة: الدائرة مكونة من 5 مقاعد ١-عدي عواد ٢- عامر الفايز ٣- علي عبد …

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