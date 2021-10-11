عدد المقاعد التي حصل عليها تحالف عزم

2021/10/11 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تحالف عزم 14 بغداد (5) عائشة المساري محمد المشهداني محمود العبيدي محمود القيسي طلال الزوبعي الأنبار (1) سالم مطر ديالى (3) طه المجمعي محمد قتيبة ناهدة الدايني مضر الكروي كركوك (2) راكان الجبوري مهيمن الحمداني …

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