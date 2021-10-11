القبض على متهمين اثنين بحوزتهما 50 قطعة اثرية في بغداد

2021/10/11 | 20:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن القبض على متهمين اثنين بحوزتهما 50 قطعة اثرية في العاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان، إن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها الأمنية لمتابعة الخارجين عن القانون وملاحقة منفذي الجريمة المنظمة، وبهدف حفاظ على التراث العراقي، وبعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت خلالها وكالة الاستخبارات من القاء […]

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