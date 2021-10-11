درعا.. مجموعات ترفض تسليم السلاح والنظام السوري يهدد

2021/10/11 | 20:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الشرطة العسكرية الروسية طلبت "من المجموعات المسلحة التي يدعي أفرادها الانتماء إلى اللواء الثامن تسليم أسلحتهم".

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