2021/10/11 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b_l6ma-LTBE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد الانتخابات .. الصدر يحذر والغرب يتوقع رئيس الحكومة القادم | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد الانتخابات .. الصدر يحذر والغرب يتوقع رئيس الحكومة القادم | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).