2021/10/11 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a-h4WIP6Ugc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمر المشهداني: نظام الانتخابات الحالي أفضل بكثير من السابق ويمنع التزوير إلى حد ما) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمر المشهداني: نظام الانتخابات الحالي أفضل بكثير من السابق ويمنع التزوير إلى حد ما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).