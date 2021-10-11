2021/10/11 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدَ لاعبُ المنتخب الوطنيّ لكرة القدم، علاء عبد الزهرة، اليوم الاثنين، أن مباراة الإمارات يوم غدٍ الثلاثاء ضمن التصفياتِ الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022 لن تكون سهلةً، مشيرا الى جاهزية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبدالزهرة: مباراة الغد مع الامارات لن تكون سهلةً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالزهرة: مباراة الغد مع الامارات لن تكون سهلةً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالزهرة: مباراة الغد مع الامارات لن تكون سهلةً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).