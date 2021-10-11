2021/10/11 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الاثنين، نتائج الانتخابات النيابية الأولية في محافظة بغداد الدائرة الأولى – علاء سكر سرحان جارالله الدلفي – زياد طارق عبدالله حمد الجنابي – أحمد جاسم صابر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج الانتخابات الاولية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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