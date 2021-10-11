خطاب مرتقب للصدر الليلة

2021/10/11 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن المكتب الخاص للصدر ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر سيلقي خطابا مباشرا الى ابناء الشعب العراقي في تمام الساعة 8:45 من هذه الليلة ./انتهى2

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