أردوغان: نفد صبرنا تجاه بؤر الإرهاب شمالي سوريا

2021/10/11 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفاد صبر أنقرة حيال بؤر الإرهاب شمالي سوريا وعزمها على القضاء على التهديدات التي مصدرها تلك المناطق.وقال اردوغان في مؤتمر صحفي عقدة الليلة في ختام ترؤسه اجتماعا للحكومة في أنقرة : "الهجوم الأخير على قواتنا (في منطقة عملية درع الفرات) والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدا لا يحتمل ".وأضاف: "نفد صبرنا تجاه بعض المناطق التي تعد مصدرا للهجمات الإرهابية من سوريا تجاه بلادنا"، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الكردستاني .وشدد الرئيس التركي على ان بلاده ستقضي على التهديدات التي مصدرها من هناك ويقصد (شمال سوريا) إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بإمكانات تركيا الخاصة"./انتهى

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