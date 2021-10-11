النفط يقترب من حاجز 84 دولاراً للبرميل

2021/10/11 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتربت أسعار النفط من حاجز 84 دولاراً للبرميل، فيما تجاوز سعر خام البصرة الخفيف 81 دولارا.

وفي آخر تحديث، سجل سعر برميل النفط من خام برنت 83.87 دولاراً، فيما كان سعره بسلة أوبك 81.56 دولارا.

وبلغ سعر الخام العربي (الفائق الخفيف) 82.33 دولاراً، فيما كان سعر الثقيل منه 80.43 دولارا.

وبلغ سعر خام البصرة الخفيف 81.02، فيما وصل سعر الثقيل منه إلى 76.69 دولارا.

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