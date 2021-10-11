الاستخبارات تطيح بمتهمين بحوزتهما 50 قطعة اثرية في بغداد

2021/10/11 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم

الاثنين، عن القبض على متهمين اثنين

بحوزتهما 50 قطعة اثرية في العاصمة

بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "وكالة الاستخبارات

والتحقيقات الاتحادية توا

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