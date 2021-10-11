مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في محافظتين

2021/10/11 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في محافظتي الديوانية وديالى .

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 4 متهمين في محافظتي "الديوانية، وديالى " وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي ".واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 و 32/ مخدرات" .

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