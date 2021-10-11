مصادر لـCNN: إجلاء مترجم أفغاني ساعد بإنقاذ بايدن في جبال أفغانستان قبل 13 عامًا

2021/10/11 | 20:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، أنه تم إجلاء المترجم الأفغاني أمان خليلي الذي ساعد في إنقاذ الرئيس الأمريكي جو بايدن، حين كان سيناتور بالكونغرس قبل 13 عامًا، بعدما أجبرت طائرته الهليكوبتر على الهبوط وسط عاصفة ثلجية في أفغانستان.

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