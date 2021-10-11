بعثة الجامعة العربية تعلن موقفها من التصويت العام

2021/10/11 | 20:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات، الاثنين، أن عملية الاقتراع اتسمت بالسلاسة، لافتة إلى رصدها التأمين الكامل للمراكز الانتخابية في العراق.

وقال الأمين العام المساعد رئيس بعثة وفد جامعة العربية لمراقبة الانتخابات البرلمانية السفير سعيد أبو علي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وتابعه NRT عربية، (11 تشرين الاول 2021)، إن "عملية تسجيل الناخبين كانت كافية واستمرت 3 أشهر، وجرت وفقاً للإطار القانوني"، مضيفاً أن "فترة تسجيل المرشحين كانت كافية ومستمرة مدة 3 أشهر أيضا".

واضاف أبو علي، أن "فترة الحملات الانتخابية استمرت لأكثر من 3 أشهر وهي كافية"، منوها بأنه: "رصدنا التأمين الكامل للمراكز الانتخابية في العراق ونثمن دور القوات الأمنية، ولاحظنا تواجدا للمراقبين المحليين والدوليين خلال العملية الانتخابية".

واوضح، أن "عملية الاقتراع اتسمت بالسلاسة ودخول الناخبين جرى بشكل منتظم".

N.A

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