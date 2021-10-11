مستشار الكاظمي ينفي زيارة إسماعيل قاآني إلى العراق

2021/10/11 | 20:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفى مشرق عباس مستشار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الإثنين، زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى العراق.

وجاء النفي على خلفية تسريبات أشارت إلى وصول قاآني إلى البلاد قبيل إعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية.

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وقال عباس في تغريدة عبر حسابه في تويتر، 11 تشرين الأول/أكتوبر، إنّ "العراق لم يشهد خلال الـ 48 ساعة الماضية أي زيارة رسمية لأي مسؤول أجنبيّ".

توضيح :لم يشهد العراق خلال ال 48 ساعة الماضية اي زيارة رسمية لاي مسؤول اجنبي

— mushreq abbas (@mushreq_abbas) October 11, 2021

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم، النتائج الأولية للانتخابات التي شهدت مقاطعة كبيرة بلغت نحو 60% وفق الإحصائيات الرسمية.

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عنوان كبير للمقاطعة والحكومة تحتفل

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