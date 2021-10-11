2021/10/11 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللون والتمايز عند حميد سعيد قصيدة نجمة بعد حين أنموذجاً حسن حمادي الساعدي هي قصيدةٌ أَلبَسَها الشّاعر الكبير حميد سعيد شَكلاً وروحاً، على غير ما اعْتدْنا أن نقرأَ في قصائدِه الأخرى..وبِامْتيازٍ أمكن أن نُسَمّيها – قصيدة المُفاجأة – أو هي صَدمةٌ مُذهلةٌ، تَهُزّ أعطافَ المُتلقّي ( القاريء) والناقد فَيَخْتلفونَ إليها ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللون والتمايز عند حميد سعيد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللون والتمايز عند حميد سعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).