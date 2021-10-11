2021/10/11 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرويد ..في عيادة الحاج مهاوي عبد الحسن علي الغرابي ر منجز للكاتب حسن العاني روايته الموسومة عيادة الحاج مهاوي الصادرة عن دار نشر ( سلسلة نخيل عراقي ) طبعة انيقة بحجم متوسط احتوت على 238 صفحة وعلى عتبة الرواية لوحة فنية من يتأملها ترمز بشكل واضح الى ما ترمي اليه الرواية التي […]

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