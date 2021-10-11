أول تعليق من النائب المستقل الفائز سجاد سالم: ولكم في القصاص حياة.. (صورة)

2021/10/11 | 20:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

في أول تعليق له بعد فوزه، بالانتخابات النيابية، نشر المرشح المستقل، سجاد فائز، صورة لرئيس الحكومة السباق، عادل عبدالمهدي، وأكد ضرورة "القصاص".

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وأرفق سالم، في تدوينة له على "فيس بوك": آية قرآنية "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، مع صورة لرئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، وهو معلق بحبل المشنقة، في إشارة إلى ضرورة محاسبته على الأحداث التي رافقت فترة تسلمه رئاسة الوزراء.

والمرشح سجاد، هو عن الدائرة الأولى في محافظة واسط، وتمكن من حصد 8329 صوتاً.

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