المفوضية تؤكد النتائج المعلنة اليوم تمثل التصويتين العام والخاص

2021/10/11 | 20:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم الطعون والنظر بها سيتم بعد أسبوع بعد تقديمها.

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